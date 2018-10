Tekort aan monteurs en ICT’ers in de regio

Werkgevers in de regio hebben steeds meer moeite om aan passend personeel te komen. In de regio is met name een tekort aan loodgieters, verpleegkundigen, vrachtwagenchauffeurs en accountants. Voor ICT-beroepen is er zelfs een zeer krappe markt, blijkt uit onderzoek van UWV.

In Haaglanden (de regio waar UWV Den Haag, Delft, Westland, Midden-Delfland en Rijswijk onder rekent) stonden in het tweede kwartaal van dit jaar in totaal 15.700 vacatures open.



Dat zijn er 1200 meer dan in dezelfde periode vorig jaar; een stijging van 8,3 procent. In de UWV-arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer) stonden in het tweede kwartaal 4.800 vacatures open. Een stijging van liefst 23,1 procent ten opzichte van vorig jaar.



Een toenemend aantal openstaande vacatures betekent dat werkgevers meer moeite om aan personeel te komen. De meeste personeelstekorten doen zich voor in technische sector en ICT. Binnen de techniek gaat het om beroepen als monteur, elektricien en loodgieter. Op ICT-gebied betreft het onder meer programmeurs voor specifieke talen (dot.net en java) en systeemontwikkelaars. Ook de sterk groeiende bouwsector vraagt meer vakmensen, zoals installateurs en timmerlui. Verder nemen, zoals in heel Nederland, in de zorg de personeelstekorten snel toe.

Quote In het aanboren van nieuw talent, zoals jongeren of statushou­ders, liggen kansen. Frank Verduijn

Economische groei

De tekorten zijn het gevolg van de economische groei, vertelt arbeidsmarktadviseur Frank Verduijn van UWV. ,,Krapte lost zich niet meer vanzelf op. Het vereist een inspanning van werkzoekenden én werkgevers.” Werkzoekenden kunnen hun kansen volgens Verduijn vergroten door werk te zoeken in andere, kansrijke(re) beroepen of zich om laten scholen. Wat betreft werkgevers valt te denken aan het anders organiseren van werk en het binden en boeien van personeel (zoals de werkdruk verlichten of (sport)faciliteiten aanbieden). ,,Ook in het aanboren van nieuw talent, zoals jongeren of statushouders, liggen kansen.”



Laatstgenoemde doelgroep komt nu maar mondjesmaat aan het werk. Landelijk had negen van de tien statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning kreeg, na 2,5 jaar geen werk. ,,Daarvoor zijn drie hoofdredenen te noemen”, vertelt Verduijn. ,,Ze mógen niet werken omdat ze geen A-status hebben, ze hebben een taalachterstand en/of ze hebben een gebrek aan arbeidsverleden.”



Volgens UWV sluit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers inmiddels via de methodiek ‘Screening en Matching op arbeid en opleiding’ beter aan op de perspectieven die de regio’s bieden op (arbeids)participatie en integratie.

