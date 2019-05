Telefonische hotline voor xtc en cocaïne opgerold: ‘Het ging om honderden deals per dag’

Dat stelt het Openbaar Ministerie, dat zegt de drugscriminaliteit in de Haagse regio een flinke slag te hebben toegebracht. De bezorgdienst voor harddrugs die vanuit Wateringen werd gerund, was goed voor honderden drugsdeals per dag. Bestellingen voor cocaïne en xtc konden eenvoudig telefonisch door worden gegeven.



De politie rolde het netwerk vorige week op. Agenten vielen toen een bedrijfspand in Wateringen binnen. Tien Hagenaars in de leeftijd van 24 tot 42 jaar werden daarbij op verschillende plekken ingerekend. De politie was de bezorgservice op het spoor gekomen na een aanhouding van één van de koeriers, waarbij een telefoon werd gevonden die gebruikt werd voor de bestellingen.