Teller op 19: Vandalen steken auto in brand in Leidschendam

Het leek heel even rustig te zijn, maar vandalen hebben vannacht weer een auto in brand gestoken in de wijk Prinsenhof in Leidschendam. Het is de negentiende bevestigde voertuigbrand sinds 25 april, meldt calamiteitensite Regio15.

De politie gaat er vanuit dat de geparkeerde auto door vandalen in lichterlaaie is gezet. Hoewel agenten geen bewijs hebben kunnen vinden op de parkeerplaats waar de auto stond, hebben ze het vermoeden dat er brandbare vloeistof over het voertuig is gegoten.

De wagen stond al een paar dagen op het terrein geparkeerd, omdat het een lekke band had, meldde de eigenaar aan de hulpdiensten. Van de in brand gestoken auto is nagenoeg niets meer over.

Rust

De reeks autobranden houdt Leidschendam al sinds het voorjaar in zijn greep. In de periode van 25 april tot en met juni, gingen al veertien voertuigen in Leidschendam in vlammen op. Na een periode van rust zijn er de afgelopen weken opnieuw vijf geparkeerde voertuigen in de fik gestoken. De politie heeft het vermoeden dat de auto's door dezelfde dader of groep vandalen zijn aangestoken.