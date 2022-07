Temperaturen lopen op en stranden stromen vol: met deze tips blijft berg afval binnen de perken

Per jaar komen zo’n 16 miljoen bezoekers naar het strand van Den Haag. Met het mooie weer in aantocht geeft de gemeente nu een aantal tips om het strand schoon te houden. Want de enorme hoop afval die dagelijks wordt achtergelaten, is een ergernis voor velen.

Omdat er zoveel afval achterblijft, maken de medewerkers van het Haags Veegbedrijf in de zomer iedere nacht het strand schoon. Dat kost een hoop tijd en energie, terwijl dat niet nodig zou hoeven zijn. Meehelpen om het strand schoon te houden is namelijk heel makkelijk. Lees de vijf tips hieronder:

Neem strandafval mee of gooi het weg

Neem altijd een eigen (liefst papieren) afvalzakje mee in je strandtas. Zo kun je al je afval verzamelen. Bijkomend voordeel: het waait niet weg en wordt ook niet gepakt door een meeuw. Daarnaast staan er 370 afvalbakken op het strand. Er is er altijd wel eentje in de buurt waar jij je afval in kwijt kunt.

Doe je afval ín de bak en niet er náást

Er ligt vaak afval naast de bakken terwijl er nog ruimte is om het erin te gooien. Afval naast de bakken, trekt meeuwen aan die het weer over het strand verspreiden. Daarnaast waait afval zo het hele strand over. Afvalbak vol? Loop even door naar de volgende, of neem je afval mee naar huis.

Let op met sigarettenpeuken

Rook je? Druk je peuken niet zomaar uit in het zand maar verzamel ze en gooi ze later weg. Sigarettenfilters zijn van plastic en vallen uiteen in microplastics. In de tabak zitten ook schadelijke stoffen voor het milieu.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Na een zomerse dag ligt het Haagse strand vol met afval. © Martijn Beekman

Doe mee met een van de opruimacties

Zin in iets actiefs? Maak een strandwandeling en ruim tegelijkertijd zwerfafval op. Je kan bijvoorbeeld meedoen met een van de strandopruimacties, zoals de Boskalis Beach Cleanup Tour die op 11 augustus gepland staat en begint op het strand van Scheveningen, de TrashUre Hunt en de Grondstofjutters die samenwerken met verschillende strandpaviljoens op het hele Haagse strand. Je kunt een speciale juttas ophalen bij een van de locaties. Lever je diezelfde tas weer vol met gevonden strandafval in, dan krijg je er bij het strandpaviljoen zelfs iets voor terug: koffie, taart of een ijsje.

Controleer je plek voordat je weggaat

Ga je naar huis? Kijk even of er geen afval in het zand is blijven liggen. Help voorkomen dat afval terechtkomt in de zee. Dit afval bedreigt vissen, vogels en zeedieren en vergroot de plasticsoep. Dieren kunnen verstrikt raken in het afval. Of ze eten het op waardoor plastic in onze voedselketen terechtkomt. Een schoon strand voorkomt dit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.