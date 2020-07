Tentamens ongeldig verklaard na fraude studenten De Haagse Hogeschool: ‘Het voelt als onrecht’

Agressieve Hagenaar (41) sloopt bromfiets en mishandelt twee agenten

12:37 De politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een agressieve Hagenaar (41) die uiteindelijk twee agenten mishandelde. De man gaf een van de agenten een stomp in het gezicht, waardoor die op zijn rug op de grond terecht kwam. De andere agent kreeg even later een kopstoot van de agressieveling, waarna hij moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.