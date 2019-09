Tentoonstelling in Kunstmuseum toont schetsen van nieuwe logo

Video Toeristen­win­kel I Amsterdam in hoofdstad kleurt groen-geel voor meer toerisme in Den Haag

14 september Toeristenwinkel I Amsterdam in Amsterdam is sinds gisteren groen-geel en heeft Haagse hopjes in de schappen liggen. Het is een actie om meer zogenoemde kwaliteitstoeristen naar Den Haag te trekken.