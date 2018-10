Tentoonstelling over oer-Haags bedrijf HTM

Tentoongestelde materialen zoals een oud instapbord, een stukje rails en stickers voor een vervoersbewijs , brengen de geschiedenis tot leven. Informatie over de infrastructuur en de sociale veiligheid geven een interessant kijkje achter de schermen bij het vervoersbedrijf. Ook is te zien welke fikse ingrepen in de stad hebben plaatsgevonden om de komst van de nieuwe tram (Avenio) in het jaar 2015 mogelijk te maken.



Naar aanleiding van de tentoonstelling, die tot eind november te zien is, zijn vanaf oktober verschillende activiteiten te bezoeken. Zo wordt aan kinderen voorgelezen en verteld over de beroepen trambestuurder en buschauffeur, zijn er lezingen voor volwassenen over de geschiedenis van de HTM en geven filmochtenden een beeld van het bedrijf door de jaren heen.



De expositie is een samenwerking tussen bibliotheek Escamp, HTM, Metropoolregio Rotterdam Den Haag MRDH, het Haags Openbaar Vervoer Museum en de gemeente Den Haag.



