Tentoonstelling Special Olympics Nationale Spelen vanaf vandaag in Den Haag te zien

De tentoonstelling werd vanmiddag officieel geopend door G-sporter en ambassadeur Ricardo Egges en sportwethouder Hilbert Bredemeijer. ‘Sporten verbindt mensen’, schrijft Bredemeijer op Twitter. ‘Of je een verstandelijke beperking hebt of niet: iedereen doet mee. Met deze tentoonstelling bij de Sportcampus in het Zuiderpark zorgen we voor verbinding en laten we aan de stad zien wat de Special Olympics Nationale Spelen Den Haag zo bijzonder maakt.’



De fototentoonstelling staat er tot en met zondag 13 juni en is gratis te bezoeken.