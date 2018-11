Tentoonstelling Voorlinden is vervroegd eerbetoon aan kunstenaar Armando

De expositie stond voor 2019 op de rol, maar de plotselinge dood van kunstenaar Armando op 1 juli van dit jaar veranderde de planning. ,,Armando is nu relevant, hij leeft nog in onze gedachten en herinnering'', zegt directeur Suzanne Swarts van Museum Voorlinden. ,,We waren al bezig met hem een expositie te maken ter ere van zijn 90ste verjaardag in 2019. Het is nu een vervroegd eerbetoon geworden.''