Tentoonstelling Zadkine: De verwoeste stad ontstegen

Wie Zadkine zegt, zegt Rotterdam en het beeld van De verwoeste stad. Hèt oorlogsmonument prijkt ook op de buitenkant van de catalogus van de tentoonstelling die afgelopen weekeinde is geopend in Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Een model van het iconische beeld is ook te zien op de tentoonstelling, maar wie zich aan de volgorde van de samenstellers houdt, komt de blikvanger pas tegen na een wandeling langs 110 andere beelden. Volgens Wikipedia werd Ossip Zadkine op 14 juli 1890 geboren in Vitebsk, een provinciestad in wat nu Wit-Rusland heet en destijds een overwegend Joodse bevolking (52 procent) had. Het is de datum die hijzelf hanteert wanneer hij zich in 1909 inschrijft voor de École des Beaux-Arts, de kunstacademie in Parijs. 'Quatorze juillet' is ook de datum waarop de Fransen hun nationale feestdag voor hun republiek vieren. Toen hij in de Tweede Wereldoorlog als Jood naar de Verenigde Staten vluchtte, veranderde hij zijn geboortedatum in 4 juli 1890, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. ,,Hij wilde daarmee aantonen zich snel en makkelijk aan te passen aan het land waarin hij woonde'', zegt Feico Hoekstra, samensteller van de tentoonstelling Zadkine aan Zee.