'Terecht geschoten op verwarde man die zichzelf bleef steken'

In de vroege ochtend van 16 januari sprak een agente de man aan omdat hij een verwarde indruk maakte. De man liet zijn mes zien, vluchtte richting het viaduct over de snelweg A12 bij de Bezuidenhoutseweg en klom op het dak van de snackbar. De hulp van onderhandelaars werd ingeroepen omdat de angst bestond dat de man op de snelweg zou springen.



Onderhandelaars probeerden hem er tevergeefs vanaf te krijgen waarna leden van het Arrestatie en Ondersteuningtsteam (AOT) van de Koninklijke Marechaussee zelf op het dak klommen.



Toen de man dit in de gaten kreeg, stak hij zichzelf meerdere keren met het mes in de borst. Een stroomstootwapen en beanbags - munitie voor een vuurwapen die niet het lichaam binnengaat - waren nodig om hem onder controle te krijgen. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed enkele dagen later.