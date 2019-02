Terpentine, sigaret, bier en jointje: brand

De 48-jarige Hagenaar die in november 2017 een forse brand veroorzaakte in een woning in de Fahrenheitstraat in Den Haag, had vier halve liters bier achter zijn kiezen en een joint gerookt toen hij terpentine overgoot van een fles in een blik. Hij morste daarbij op zijn bank. De brandende peuk die uit zijn mond viel, zette vervolgens de woning in lichterlaaie.