Terrasboot van café de Pakschuit verdwijnt langzaamaan in Haagse gracht

Het café is al twintig jaar een begrip in Den Haag. Elke zomer zit de boot vol met gasten die op het water van een welverdiend drankje of hapje genieten. Gisteravond lag de boot er nog keurig bij, maar vanmorgen vroeg werd de eigenaresse gebeld dat haar terrasboot aan het zinken is. Vanmiddag lag de boot al half onder water, maar inmiddels zie je enkel nog de parasols en picknicktafels die op de boot staan.



Hoe het kan dat de boot is gaan zinken, is nog onduidelijk. De eigenaresse denkt dat er mogelijk sprake is van een lekkage.