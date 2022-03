Terrasje pakken zonder dure rekening? Zo doe je dat!

1,28 euro, het is niet meer voor te stellen maar dat was twintig jaar geleden de gemiddelde prijs van een glas bier op het terras. In 2018 was dat al 2,58 euro. Dat is een prijsstijging van bijna 102 procent, zo’n 5 procent per jaar. En nu, na een coronapandemie waarin de horeca lange tijd de deuren moest sluiten, is die prijs nog veel harder gestegen.