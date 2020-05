Terrassen in Den Haag en Scheveningen deze zomer groter

Drugshan­del via darkweb: politie vindt 400.000 xtc-pil­len

21:56 400.000 xtc-pillen en een productielijn voor drugsketels. Dat was de oogst van de politie bij een inval in een bedrijfshal in Barendrecht. Een deel van de drugs ging vermoedelijk via het darkweb naar Duitsland. Twee mannen uit Voorburg en Pijnacker die honderden bestellingen op de post deden, zitten vast voor die zaak.