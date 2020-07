‘Terrorist’ Binnenhof wilde worden neergeschoten door politie

De man denkt dat hij waarschijnlijk een psychose had of paranoïde was toen hij de trein naar Den Haag nam om een zelfmoordaanslag te plegen. ,,Ik was van plan het Binnenhof te bestormen met twee messen. Mijn doel was te worden neergeschoten door de politie”, vertelde de verdachte. ,,Ik was in een waan.”