Terug naar de glorietijd van Scheveningen met concert

Wat behelst het programma?

,,We blikken in woord en muziek terug op de rijke concerthistorie van Scheveningen. In het gemeentelijk badhuis, dat daar in 1818 werd gebouwd, was al sprake van muzikale optredens. Het latere Kurhaus zou uitgroeien tot de voornaamste concertzaal van Nederland. 's Zomers speelde daar de Berliner Philharmoniker avond aan avond voor volle zalen.''

U had vast in een teletijdmachine willen stappen om een van die concertavonden mee te maken?

,,Absoluut. De geschiedenis is er doorspekt van belangrijke muzikale gebeurtenissen. Bijvoorbeeld de Nederlandse première van de vijfde symfonie van Mahler door de Berliner Philharmoniker. Over het rijke Scheveningse verleden vertel ik tussen de stukken door.''

Waar is het fout gegaan met de badplaats?

,,Goede vraag. Klaarblijkelijk was het in de vorige eeuw makkelijker om orkestmuziek commercieel te exploiteren. De economie is veranderd: vroeger waren de artistieke voorzieningen duur en was arbeid goedkoop. Tegenwoordig is het andersom. Voor 200 euro bij Ikea richt je al een huiskamer in, maar een loodgieter inschakelen is niet te betalen. Orkesten zijn dure ondernemingen geworden.''

De première van Groeten uit Scheveningen is op 11 oktober in theater Hanzehof in Zutphen. Waarom Zutphen?

,,Dat heeft met beschikbaarheid van zalen te maken. Twee dagen later staan we echter al in Den Haag. Niet in het Kurhaus, maar in de Grote Kerk. Na zo'n première in Zutphen zijn we in elk geval lekker ingespeeld!‘’