Twee keer eerder waren we er dit jaar: in april tijdens de eerste lockdown en eind juni toen de maatregelen versoepeld werden. Het belangrijkste verschil tussen nu en de vorige bezoeken is het weer. In april nodigde een onophoudelijk schijnende voorjaarszon uit tot wandelen, in juli en augustus zaten de terrasjes vol, maar nu stormt en regent het dat een aard heeft. ,,Ik heb het ongekend druk gehad in de maanden dat we weer open mochten”, zegt Nigel Croes van lunchroom Appeltje Eitje.