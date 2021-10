Terug naar mondkapje, afstand en thuiswerken: ‘Dat werkt echt tegen oplopende besmettingen’

Ziekenhui­zen bellen inciden­teel operaties af, maar niet vanwege corona

18 oktober Ziekenhuizen in en rond Den Haag bellen mogelijk een operatie af, maar niet vanwege een teveel aan coronapatiënten. De ziekenhuizen kunnen het aantal mensen dat met Covid-19 moet worden opgenomen, in tegenstelling tot andere gebieden in Nederland, met elkaar nog aan, zeggen ze.