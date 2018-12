Terugblik Carolijn Brouwer: 'Hoe ga ik hier ooit nog aan tippen?'

Ze was natuurlijk al een fenomeen in de zeilwereld lang voordat ze met haar ploeggenoten van Dongfeng als eerste Nederlandse vrouw de Volvo Ocean Race won. Niet voor niets werd Carolijn Brouwer al 20 jaar geleden tot internationaal zeilster van het jaar uitgeroepen. Als stuurvrouw staat ze beter dan wie ook haar mannetje. 'Ze is snel aan het roer en voelt feilloos aan hoe ze de boot moet positioneren', zo verklaarde schipper Charles Caudrelier aan de vooravond van de zo glorieus verlopen race zijn keuze voor de toen nog 44-jarige Nederlandse.



Een Nederlandse ja, ook al woont ze dan tegenwoordig in Sydney, waar ze haar leven deelt met een Australische echtgenoot Darren Bundock en hun 7-jarige zoontje Kyle. En in zekere zin is ze zelfs Haags bovendien, met aan de haven van Scheveningen een appartement dat ze voor geen prijs van de hand doet. 'Voor mij voelt een finish in Scheveningen als thuiskomen', zei ze al eens. En die band is er alleen nog maar hechter op geworden sinds ze uitgerekend hier met haar ploeg de finishlijn passeerde.