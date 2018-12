Terugblik: Oud en nieuw in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Westland

Oud en nieuw2019 is niet overal in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Westland feestelijk ingeluid. In Scheveningen sloeg het vreugdevuur van het strand over op huizen en had de brandweer zijn handen vol aan allerlei brandjes. Lees hier alle bijzonderheden en incidenten uit de regio terug.

1.45 uur:

Vreugdevuur in Scheveningen loopt uit de hand

De chaos is compleet in Scheveningen. Daken, tuinen en mensen; van alles staat daar in brand. Lees hier verder.

1.30 uur:

Huis en duinen in brand door vonken vreugdevuur

Een woning in de Keizerstraat is in brand gevlogen, vermoedelijk door vonken van het vreugdevuur in Scheveningen. Ook in de duinen bij de Strandweg nabij de keerlus van lijn 11 is brand ontstaan. Getuigen melden dat meerdere mensen vlam vatten in haren en jassen.



1.20 uur:

Politiehonden ingezet bij onlusten in Honselersdijk

De politie heeft honden ingezet om de menigte op afstand te houden tijdens de bluswerkzaamheden in de Van der Goesstraat in Honselersdijk. Daar was een aanhanger in brand gevlogen. Inmiddels is de brand geblust en lijkt de rust wedergekeerd.

1.15 uur:

Op de Erasmusweg in Den Haag is opnieuw een auto in brand gevlogen. In de Majubastraat ging een bestelbus in vlammen op, in de Kochstraat vatte een auto vlam en ook op de Guntersteinweg was het raak: daar ging een aanhanger in vlammen op.

1.05 uur:

ME grijpt in bij brand in Honselersdijk

De brand in de Van der Goesstraat in Honselersdijk, die iets na 0.30 uur werd geblust, gaat gepaard met een agressieve sfeer. Zeker dertig man politie staat daar midden in de wijk om te voorkomen dat het vuur opnieuw wordt aangestoken, meldt de Westlandse omroep WOS. Ook de ME is inmiddels ter plaatse.

0.50 uur:

Branden tijdens jaarwisseling in Westland

Tijdens de jaarwisseling zijn er op verschillende plekken in het Westland branden ontstaan. Een aanhanger in de Van der Goesstraat in Honselersdijk ging in vlammen op, evenals een auto op de Scheerderij in Maassluis. Ook een aantal kliko’s in Wateringen moest het ontzien.

0.45 uur:

De vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen:

0.30 uur:

Bewoner gewond bij woningbrand in Rijswijk

In een appartement op de Cornelis Suyslaan in Rijswijk is kort voor middernacht brand uitgebroken. Een bewoner heeft daarbij brandwonden opgelopen.

0.25 uur:

Het begin van 2019 in Zoetermeer: ook burgemeester Charlie Aptroot is op het Stadhuisplein aanwezig.

Volledig scherm De burgemeester van Zoetermeer, Charlie Aptroot, en een politieagent schudden elkaar de hand op het Stadhuisplein. © Jos van Leeuwen

Volledig scherm Een familie toost op het nieuwe jaar in Zoetermeer. © Jos van Leeuwen

Volledig scherm 2019 gaat feestelijk van start in Zoetermeer. © Jos van Leeuwen

0.20 uur:

Regio15 legt agenten vast die om 0.00 uur op de Fruitweg in Den Haag even kort met familie thuis bellen.

0.10 uur:

Het vreugdevuur in Delft en Duindorp.

0.00 uur:

De redactie van AD Haagsche Courant wenst je een heel mooi, gelukkig en liefdevol 2019!

23.59 uur:

Het aftellen bij de Hofvijver gaat beginnen:

23.30 uur:

Feestelijke stemming bij Hofvijver

Waar op sommige plekken in de stad de auto's en containers in brand vliegen, wordt er bij de Hofvijver feestgevierd. AD-journaliste Maaike Kraaijeveld feest en twittert er vrolijk op los. Te volgen via @KraaijeveldM.

23.15 uur:

De eerste mensen hebben zich verzameld voor het aftelmoment op het Stadhuisplein in Zoetermeer.



23.00 uur:

Voertuigen blijven branden in Den Haag

Een auto is in vlammen opgegaan op de Erasmusweg in Den Haag. Ook een bestelbus op het Jacob Jordaensplein in de Schilderswijk is grotendeels door brand verwoest. Op de Marktweg, vlakbij de Haagse markt, ging een caravan in vlammen op.

22.50 uur:

Op de Esdoornlaan in Delft zit de sfeer er al goed in.

22.45 uur:

Video: vuurtoren laat licht schijnen voor overleden Kees Roeleveld

De vuurtoren van Scheveningen laat haar licht schijnen op de gebouwde vuurstapel als eerbetoon aan de overleden Kees Roeleveld (1967-2018). Roeleveld kwam op 24 oktober van dit jaar om het leven bij een bedrijfsongeval in Amsterdam. Hij hielp jaren mee bij de opbouw van het vreugdevuur in Scheveningen.

22.30 uur:

Hulpdiensten bekogeld bij autobrand Kaapseplein

Bij een autobrand op het Kaapseplein in Den Haag zijn hulpdiensten en fotografen bekogeld met vuurwerk. Zeker één persoon is aangehouden. De brandweer kan nu eindelijk beginnen met blussen.

22.15 uur:

‘Explosie’ van fijnstof Amsterdamse Veerkade

Een soort explosie van fijnstof wordt gedetecteerd door het meetstation voor luchtkwaliteit in Den Haag. Het station op de Amsterdamse Veerkade laat op oudejaarsavond een grote piek in de vervuiling zien.

22.00 uur:

Oudejaarsfeest bij Hofvijver van start

Het oudejaarsfeest bij de Hofvijver in Den Haag is begonnen. Net als vorig jaar wordt het aftelmoment live uitgezonden op NPO1. Naar verwachting drie miljoen kijkers zullen op deze manier thuis meegenieten van het vuurwerkfestijn. Zo ook Joost, die twittert dat hij niet over straat durft ‘met al die straatschoffies met rotjes'.

21.50 uur:

Van wie is deze hond?

Deze hond is gevonden en naar politiebureau Segbroek in de Fahrenheitstraat gebracht. De dierenambulance heeft de beagle opgehaald.

21.45 uur:

Gezelligheid in Delft

De sfeer zit er al goed in tijdens oudejaarsavond in Delft.

21.35 uur:

Video: Vuurpijl richting hulpverleners en bewoners Bloemfonteinstraat

Zes woningen in de Haagse Bloemfonteinstraat zijn vanavond ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een inpandige garage. Een bewoner liep daarna brandwonden op door een vuurpijl die naar de menigte op straat werd gegooid, de rest heeft nog last van gehoorklachten.

21.30 uur:

Twee bushokjes met vuurwerk opgeblazen in Delft

Twee bushokjes op de Chopinlaan in Delft zijn vanavond opgeblazen met vuurwerk.

21.15 uur:

Jongens aangehouden voor vernielingen in Zoetermeer

In de omgeving van Tasmanië in de Zoetermeerse wijk Oosterheem zijn vernielingen aangericht, onder andere aan auto’s. De politie heeft meerdere jongens aangehouden.

21.00:

Burgemeester en wethouder draaien nachtdienst mee met hulpdiensten in Rijswijk

Burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Björn Lugthart draaien ook dit jaar tijdens oud en nieuw een nachtdienst mee met de Rijswijkse hulpdiensten. Lugthart zal op Twitter via @bjornlugthart de hele nacht updates geven over het verloop van de jaarwisseling in Rijswijk.

20.45 uur:

Brandweer met vuurwerk bestookt in Monster

De brandweer in Monster is tijdens bluswerkzaamheden bij een kleine brand op de Rijnweg met vuurwerk bekogeld. Voor zover bekend is er geen sprake van ernstige verwondingen.

20.30 uur:

Brandweer in Den Haag druk met blussen van autobranden

De brandweer in Den Haag is druk met het blussen van autobranden. Onder andere op het Anna Blamanplein, de Lichtenbergweg, de Prins Johan Willem Frisolaan en de Stortenbekerstraat raakten voertuigen zwaar beschadigd.

20.00 uur:

Politie in Rijswijk neemt tweehonderd kilo vuurwerk in beslag

De politie heeft bij een controle in Rijswijk tweehonderd kilo professioneel vuurwerk in beslag genomen. Agenten controleerden een busje dat zwaar beladen leek en stuitten toen op dozen vol vuurwerk. Alles is in beslag genomen. De inzittenden van het busje kregen proces-verbaal.

19.45 uur:

Bewoner Bloemfonteinstraat gewond door vuurwerkbom

Een bewoner, die door de brand in de Bloemfonteinstraat op straat kwam te staan, is gewond geraakt nadat een vuurwerkbom naast hem afging. De politie probeert te achterhalen wie de bom heeft gegooid.

19.30 uur:

Zes woningen ontruimd na brand in garage Bloemfonteinstraat

Zes woningen in de Bloemfonteinstraat in Den Haag zijn vanavond omstreeks 19.00 uur ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een inpandige garage. Niemand raakte gewond.

19.15 uur:

Duindorp en Scheveningen claimen beide overwinning hoogste vuurstapel

De strijd om de hoogste vuurstapel van het Haagse strand is gestreden. De bouwers uit Duindorp en Scheveningen zijn gestopt met het stapelen van pallets. Beide teams claimen de overwinning. Maar wie gaat er met de ster vandoor?

19.00 uur:

Het aftellen kan beginnen. Nog een paar uur en 2019 wordt ook in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Westland feestelijk ingeluid. Wij houden je tot die tijd op de hoogte van alle bijzonderheden en incidenten in de regio.