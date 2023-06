‘Teruggave koloniale roofkunst betekent niet opeens lege musea in Nederland’

Tijdelijke flitspaal geïnstal­leerd langs de Moerweg

Gedurende werkzaamheden aan de Moerweg in Den Haag zet het Openbaar Ministerie een tijdelijke flitspaal in. Omdat de wegwerkers dicht op deze rijstrook werken en de wegsituatie is aangepast, is de maximumsnelheid verlaagd naar dertig kilometer per uur.