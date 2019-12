Terugkeer op heilige grond: ADO traint vanaf deze zomer weer bij Zuiderpark

ADO Den Haag Park, moet het gaan heten. Het roemruchte Zuiderpark, waar de Haagse profclub zoveel mooie herinneringen heeft liggen, moet een plek worden waar zowel de jeugd als de profs van ADO kunnen trainen. Daarmee geeft de club de noodzaak van de komst van een nieuw trainingscomplex een hele romantische twist.

,,Sommige voetbalclubs hebben de luxe dat hun jeugdopleiding vlak bij het stadion zit”, vertelt algemeen directeur Mohammed Hamdi tijdens zijn presentatie van de middellangetermijnplanning van de Haagse club. ,,Jeugdtrainers kunnen dan naar dat stadion wijzen als hun pupillen het op de training even niet zo goed doen. Dat hebben wij niet. Maar wat we wel kunnen realiseren, is dat één veld verderop het eerste elftal traint. Dat de jeugdspelers hun voorbeelden zo dichtbij hebben lopen, kan net het verschil maken in hun ontwikkeling richting het eerste elftal.”

Zuiderparkstadion

Maar ADO maakt daarmee niet alleen een keuze waarmee het de jeugdopleiding een boost geeft. Ook refereert de ambitie voor een nieuw trainingscomplex in het Zuiderpark aan het verleden van de club. Op die plek stond namelijk het stadion dat sinds 1925 de thuisbasis was van de Haagse profclub. Het Zuiderparkstadion werd in 2007 echter ingeruild voor de huidige speellocatie, het Cars Jeans Stadion. In het Zuiderpark beleefde ADO Den Haag gouden tijden. Legendarisch is de laatste thuiswedstrijd van het seizoen 1941-1942 waarin de club, middenin de Tweede Wereldoorlog, landskampioen werd door AGOVV met 5-2 te verslaan.

Ook het jaar erna werd ADO kampioen van Nederland. In de jaren 70 en 80 was het Zuiderparkstadion meerdere malen het decor voor duels in verschillende Europese toernooien waarin de Haagse profclub uitkwam.

Jeugdopleiding

De belangrijkste reden voor de waarschijnlijke komst van de accommodatie in het Zuiderpark, is het feit dat ADO vanaf komend seizoen weer op natuurgras gaat spelen. Aangezien er momenteel kunstgras ligt in het Cars Jeans Stadion, is dat ook de plek waar de Haagse selectie traint. Dat kan echter niet meer als de ondergrond verandert en er daarmee meer zorg moet worden besteed aan de staat van het veld. Daarom was de Haagse club al een tijdje op zoek naar een locatie voor een nieuw trainingscomplex. Het Zuiderpark, waar de jeugdopleiding van de Haagse profclub momenteel al is gevestigd en er met de Sportcampus bovendien al veel faciliteiten in de buurt zijn, is daarvoor niet alleen een historisch interessante, maar ook een hele praktische keuze.