Terwijl Amsterdam worstelt met zijn VanMoof hebben wij in Den Haag de Turtle

Camiel zocht naar een boodschap­pen­wa­gen van 500 euro, maar kwam thuis met Rolls-Roy­ce

Tijdens zijn zoektocht naar een boodschappenwagen van 500 euro bedacht Camiel Roos (57) dat zo’n auto misschien goedkoop in aanschaf is, maar niet per se in onderhoud – en niet leuk bovendien. Liever wilde hij een apart exemplaar waar hij wel graag zijn tijd en geld aan zou spenderen. Een Rolls-Royce Silver Shadow uit 1969 bijvoorbeeld.