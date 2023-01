Terwijl De Mos bij vrijwel elk deeldossier bevraagd wordt moet zijn medewethouder vooral wachten

O, o, De MosHet is ergens in de eerste week van de Haagse corruptiezaak dat een van de rechters tegen Rachid Guernaoui zegt: ,,U komt zijdelings voor in dit dossier.” Guernaoui reageert meteen: ,,Ik kom overal zijdelings in voor.” En hoofdverdachte Richard de Mos verzucht iets als: Rachid had allang naar huis gemoeten.

Niet elke van de acht verdachten in de Haagse corruptiezaak heeft op het oog een even grote rol in het verhaal. Terwijl De Mos dagenlang bij vrijwel elk deeldossier bevraagd wordt over aanloop, context en detail moet zijn medewethouder - tot 2017 nog D66'er - vooral wachten.

Wachten tot hem een vraag gesteld wordt. Wachten tot hij zijn eigen verhaal kan doen. Wachten tot zijn deeldossier - subsidie voor een Turkse culturele vereniging - behandeld wordt. Deze maandag is het zover. Eindelijk.

Als de rechter appjes en telefoontaps citeert waarin Rachid over de (nu verdachte) subsidie spreekt, herhaalt de voormalig wethouder dat alles volgens de regels verliep, dat er niks mis was met de subsidie die hij verstrekte.

,,Waarom zit ik eigenlijk hier”, klinkt het emotioneel bij Guernaoui. ,,Ik krijg drie vraagjes over wat dossiertjes, het gaat nèrgens over.” Zijn vriendin zit op amper twee meter afstand achter hem, al dagen is zijn steun en toeverlaat erbij in de zaal in Rotterdam.

,,Ik sta met deze zaak op, en ik ga ermee naar bed. Ik slaap slecht, ik kan me niet concentreren.” Als rijksambtenaar - Guernaoui werkte tot zijn wethouderschap in 2018 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken - ging hij notabene over integriteit. Als hij vertelt hoe hij zijn jonge zoon uitlegt in welke nachtmerrie hij beland is, breekt Guernaoui bijna.

Rechter Jacco Janssen geeft hem wat tijd om bij te komen na zijn laatste woorden. De rechter zegt: ,,Goed gedaan.”

