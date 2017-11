Terwijl Den Haag nog slaapt, komt Chuck Deely tot leven

De 27-jarige Haagse kunstenares werkt al zes nachten aan het enorme portret van de begin dit jaar overleden Haagse straatmuzikant Chuck Deely en het eindresultaat wordt al goed zichtbaar. Het kunstwerk strekt zich uit over een oppervlakte van twintig meter breed en vier meter hoog. Als bonus kreeg Den Breems ook twee pilaren tot haar beschikking. Het ontwerp is een eerbetoon aan de straatmuzikant. ,,Je kon hem eigenlijk niet missen. Ik heb altijd met heel veel liefde naar hem geluisterd’’, vertelt Den Breems. Ze omringt Chuck met ‘flardes’ die kenmerkend zijn voor Den Haag. ,,De ‘Haagse tieten’, een rijdende tram en natuurlijk de gitaar van Chuck.’’ Op deze manier probeert ze de schoonheid van de muzikant, die ze soms ook iets triests vond uitstralen, op een zo mooi mogelijke manier te vereeuwigen. Beginpunt voor het enorme schilderij vormt een tekening, die op de muur is geprojecteerd. ,,Het is eigenlijk een hele grote kleurplaat, die we nu aan het inkleuren zijn.’’ Dit gebeurt niet, zoals bij ‘echte’ graffity-artiesten, met spuitbussen, maar met veertig liter muurverf, rollers en kwasten. ,,Voor nu gaat dit nog steeds goed.’’

Ritme

Den Breems vindt het, ondanks het tijdstip, ‘fantastisch’ dat ze voor deze klus benaderd is. Op initiatief van de gemeente werd een aantal ontwerpen uitgekozen, waarop gestemd kon worden. Het ontwerp van Den Breems kwam als winnaar uit de bus en zodoende staat de Haagse kunstenares in de nachtelijke uurtjes in de tunnel. Hiervoor gooide zij haar ritme volledig om. ,,We moeten elke nacht tussen 01.30 en 04.30 uur werken, als de tram niet rijdt.’’ Hoewel het haar aanvankelijk opbrak, is ze inmiddels gewend aan haar nieuwe ritme. Wel blijft het werken in het licht van een straatlantaarn en ook in de beperkte tijd die er per nacht is, lastig. ,,Dan zit je er eigenlijk net lekker in, en moet je alweer opruimen.’’



Gelukkig staat ze er niet alleen voor. Elke nacht krijgt ze hulp. Behalve haar vriend wisselt de samenstelling van het team. Vrienden, familie, eigenlijk iedereen uit haar omgeving die een kwast vast kan houden, komt in aanmerking. ,,Het is puur vlakjes vullen, dat kan iedereen.’’