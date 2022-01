Terwijl drugslab in boerderij volop in werking is, valt de politie binnen: Hagenaar (38) aangehouden

Een politieonderzoek leidde naar een boerderij in Stieltjeskanaal. Toen een arrestatieteam daar binnenviel, was het laboratorium volop in werking. Naast de Hagenaar werden nog drie mannen uit Zwijndrecht, Dordrecht en Coevorden in het pand gearresteerd. Een vijfde verdachte uit Utrecht is in de buurt van Zwolle in een auto aangehouden. Alle verdachten zitten vast en in beperkingen.