Terwijl haar dochters in slaapkamer meeluisterden, stak Tiffany (26) haar vriend dood: zeven jaar celstraf

column 7,50 euro voor de Koninklij­ke Stallen, mestgeur was nog nooit zo duur

Vanaf zaterdag 23 juli is, net als voorgaande jaren, paleis Noordeinde vier zaterdagen lang opengesteld voor publiek. U mag de balkonkamer en de balzaal bezichtigen. De Koninklijke Stallen, om de hoek, zijn ook geopend voor het plebs. Dit is het domein van Amalia. Hier houdt zij haar paarden en ze is er menig vrij uurtje te vinden.

