Terwijl tienduizenden jongeren wachten op hulp, sluit behandelcentrum in Den Haag de deuren

De Delftenaar is op sociale media een actie begonnen om aandacht te vragen voor de problemen in de jeugdzorg, en vindt meteen gehoor in de landelijke politiek: vandaag worden zijn grieven besproken met minister De Jonge (Volksgezondheid).



Het is alweer jaren geleden, en het pesten duurde eigenlijk maar een jaar. Maar het was zo heftig, dat Finn (nu 19) er een enorm trauma aan overhield. ,,Ik durfde niet meer naar openbaar toegankelijke wc’s, omdat ik daar ooit gepest was. En op een gegeven moment ging ik niet eens meer naar school, lag ik de hele dag met de deken over mijn hoofd in bed. En maar blowen, om de ellende te vergeten.”



Zo gleed hij door het trauma in een depressie. Die ging zo diep, dat hij als puber momenten had dat-ie niet meer wist of hij verder wilde leven. Finn zocht vrij snel hulp, eerst bij een psycholoog en psychiater. Maar dat werkte niet. ,,Dat is maar een uurtje per week. Dat was voor mij niet voldoende, ik bleef in het slechte systeem zitten. En als je dan alleen dat ene uurtje maar geconfronteerd wordt met je gedrag, is het makkelijk om dan te zeggen dat het best goed met je gaat, en zo iedereen voor de gek te houden.”