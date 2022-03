Terwijl Zelenski Tweede Kamer toespreekt, moet Oekraïense vlag weg: ‘Hoe wrang kan het zijn?’

Merel van Vroonhoven, in het verleden onder andere lid van de raad van bestuur van Nationale-Nederlanden en de Nederlandse Spoorwegen en de baas van de Autoriteit Financiële Markten, baarde opzien toen zij een paar jaar geleden bekendmaakte over te stappen naar het onderwijs. Als ‘zij-instromer’ staat zij nu voor de klas en geeft ze les aan groep 6. De voormalige ‘topvrouw van het jaar’ werkt als docent op een basisschool in Scheveningen.

In die functie dacht zij goed te doen door met haar leerlingen donderdagmorgen van zich te laten horen bij de Russische ambassade waar een grote Oekraïense vlag was opgehangen. ‘Om 8.30 uur hing onze vlag er, om 9.15 uur ging de telefoon’, zo schrijft zij op LinkedIn.

Quote Waar kunnen bezorgde burgers van Den Haag dan hun bezorgd­heid en verontwaar­di­ging uiten? Merel van Vroonhoven, demonstrant

‘De politie, dat onze banner van gemeente weg moet. En by the way, dat ze geen vergunning zullen geven.’ Gisteren zijn ook alle demonstratiehekken door gemeente weggehaald. Waar kunnen bezorgde burgers van Den Haag dan hun bezorgdheid en verontwaardiging uiten?’

‘Demonstratierecht en vrijheid van meningsuiting, een grondrecht, maar hoe zit dat in Den Haag?’, besluit Van Vroonhoven.

Heilig grondrecht

Volgens een woordvoerster van de gemeente Den Haag mocht er vanmorgen gewoon gedemonstreerd worden. Daar is geen vergunning voor nodig. ,,Dat is een heilig grondrecht en geldt voor iedereen. Er geldt geen enkele beperking”, aldus de zegsvrouw. ,,We hebben niet voor niets 1600 demonstraties per jaar.”

Het probleem was echter dat de docente en haar klas na hun protest weer weggingen zonder de vlag mee te nemen. Dat is niet de bedoeling. ,,Als je weggaat en de demonstratie ophoudt, wordt er van je verwacht dat je je spullen ook weer meeneemt of afbreekt. Dat is haar gevraagd te doen. Wij gaan dat niet bewaken of iets dergelijks en zijn er ook niet verantwoordelijk voor.”

