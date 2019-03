Tetterroo verdient geen gezeik over voegwerk, maar een lintje

Drie jaar cel geëist voor Leidschen­dam­mer met duizenden mortierbom­men

1 maart Het Openbaar Ministerie heeft tegen een Leidschendammer (35) drie jaar cel geëist. Hij had in een bunker in Kevelaer, net over de grens in Duitsland 2500 mortierbommen (shells) liggen en nog 7713 kilo ander vuurwerk.