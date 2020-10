Tevreden balkonzitters: ‘Oh het is hier heerlijk wonen, al 21 jaar lang’

Van de Schilderswijk naar Voorburg, vertel.

Jan: ,,Als kind woonden we in de Schilderswijk. Zodoende hadden we weinig groen om ons heen. We waren aangewezen op het Zuiderpark. Na ons trouwen woonden we in bij mensen, erna kregen we een huis in de Bloemenbuurt en later in Waldeck. Door onze dochter zijn we uiteindelijk in Voorburg beland.”