Textielkunst batik letterlijk in nieuw jasje op Tong Tong Fair

Batik is eeuwenoude textielkunst uit Indonesië. De stoffen werden hier bekend doordat Indiëgangers de kleurige doeken met die speciale figuren mee naar Nederland namen. Bij het maken van batik worden met hete was patronen aangebracht. De was gaat door de stof heen, het motief is daardoor aan beide zijden goed zichtbaar.



In de Tong Tong Fair kan je er alles over te weten komen in de Batik Stand. Gastvrouwen zijn beeldend kunstenaar Sabine Bolk en de ontwerpsters Myrthe Groot en Romée Mulder van kledinglabel Guave. Er zijn spreekuren van textielkenners.



In de tent klinkt net muziek van tante Lien en Aïs Lawa-Lata, als er een vrouw gaat zitten met een tas vol batik. Deskundige Liesje de Leeuw (auteur van het boek Gedragen doeken) kijkt haar ogen uit. ,,Deze hebben we in 1943 door de brievenbus gekregen van een tante van mijn vader. Het doek hing op zolder’’, vertelt de bezoekster. ,,Een zendeling had het eerst meegenomen.’’ De batik is versierd met de letters van het alfabet die diagonaal over het textiel lopen.