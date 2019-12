Thaise beerputmoord: Verdachte vrijgesproken van moord op zijn vrouw door gebrek aan bewijs

vrijspraakBert den D. is vanmiddag vrijgesproken van de moord op zijn vrouw in Thailand in 2007. De 49-jarige Benthuizer werd ervan verdacht dat hij zijn partner om het leven had gebracht en haar lichaam in de beerput naast zijn woning dumpte.

De rechtbank oordeelde vandaag dat er te weinig bewijs is dat Den D. de moordenaar is. Er zijn wel aanwijzingen dat hij betrokken is bij de dood van Rose. Zo had de vrouw vlak voor haar verdwijning naar haar familie gebeld om te zeggen dat ze mishandeld werd door hem en zei ze dat de familie naar de politie moest stappen als ze niet binnen enkele dagen zou arriveren.

Ook vindt de rechtbank het verdacht dat Den D. uit Thailand vertrok toen zijn vrouw daar vermist was en dat hij geen aangifte deed van haar verdwijning. Haar lichaam werd uiteindelijk na bijna een jaar gevonden in de beerput naast de woning in Thailand.

Nadat de Thaise politie de zaak onderzocht had, werd het dossier overgedragen aan de Nederlandse politie. Den D. was inmiddels al naar Nederland vertrokken. Een Haags coldcaseteam kreeg de zaak onder haar hoede. In 2016 werd het lichaam van Rose opnieuw opgegraven voor onderzoek. Ook uit het Nederlandse onderzoek kwam Den D. als verdachte in beeld.

Maar hard bewijs dat Den D, de moordenaar is, ontbreekt. Doordat het lichaam zo laat werd gevonden, is de doodsoorzaak niet meer vast te stellen. Ook is er geen moordwapen of dna-bewijs gevonden dat naar de Benthuizer. wijst. ,,De rechtbank kan de man niet veroordelen enkel op grond van verdachte omstandigheden rond het overlijden van het slachtoffer”, aldus de rechters.