Thaise woont voor liefde in Den Haag: ‘Ik woon hier vijf jaar en begrijp alles, maar de uitspraak is moeilijk’

Wat vindt u van het Thaise eten in Den Haag?

,,Zelf kan ik het veel lekkerder maken. In Thailand had ik een eettentje waar ik kookte met mijn familie, dus ik kook thuis heel veel Thais eten. Hier is het niet zo lekker, maar ik kom voor de gezelligheid.‘’



Komt u vaker op dit festival?

,,Ik kom hier elk jaar sinds ik in Den Haag woon. Deze meisjes ken ik al heel lang, maar ze wonen verspreid over het hele land. We zien elkaar dus niet vaak, maar het is een vaste traditie dat we elk jaar samenkomen op het Thailand Festvial.”



Hoe bent u in Den Haag terechtgekomen?

,,Vijf jaar geleden trouwde ik met een Haagse man, die ik in Thailand leerde kennen. Sindsdien woon ik hier aan de Fahrenheitstraat.‘’



Bevalt het leven in Den Haag?

,,Den Haag is een mooie stad. Maar eigenlijk maakt het me niet zo veel uit waar ik woon, zolang ik kan shoppen. En dat kan hier!”



Hoe gaat het met uw Nederlands?

,,Ik woon hier nu vijf jaar en begrijp alles, maar de uitspraak is moeilijk. Met mijn man spreek ik vooral Engels, maar op straat probeer ik Nederlands te spreken. Ik ken alle lokale talen uit het noorden van Thailand, dus Nederlands moet ook lukken.”



Mist u Thailand?

,,Nee, ik ga elk jaar naar Thailand met mijn man en mijn familie uit Thailand komt elk jaar hierheen. Bovendien heb ik geen tijd voor heimwee, daar heb ik het veel te druk voor.''