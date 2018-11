The Boss en The Pianoman in het Zuiderparktheater

Politie pakt oplichter die met ‘mooie verhalen’ slachtof­fers maakte

16:13 Een 47-jarige man uit Huizen is gisterochtend in alle vroegte door de politie van zijn bed gelicht omdat hij met ‘mooie verhalen’ meerdere mensen in Den Haag zou hebben opgelicht. Ook zijn 29-jarige vriendin is aangehouden in verband met betrokkenheid bij de oplichtingspraktijken. Zij zou als een zogeheten katvanger hebben gefungeerd.