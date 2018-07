The Clarks bij Voetbal Inside: 'We hebben de zegen van John de Mol'

Even vragen aanDe Haagse band The Clarks gaat elke vrijdagavond spelen in het programma ‘Voetbal Inside’, vanaf half augustus op Veronica. Frontman Micha Hasfeld vertelt hoe dat ging.

En?

,,We hebben natuurlijk vijf weken lang, drie keer in de week, gespeeld bij VI Oranje Blijft Thuis bij RTL. Het kan niet anders dan dat John de Mol, de grote baas van onder meer Veronica, even heeft gekeken of we wel passen in hoe hij het programma Voetbal Inside na de verhuizing naar zijn zender straks voor zich ziet. We hebben de zegen van John de Mol.’’

Bekijkt hij dat zelf?

,,Natuurlijk! Die man is allang klaar met het tellen van zijn geld. Zo’n programma is ook zíjn kindje.’’

Waar was je bang voor?

,,Veronica is een jongerenzender. Ik weet niet hoe hij in dat kader denkt over ons.’’

Oranjeleeuwin Jackie Groenen vindt jullie toch goed?

,,Ze vindt de Beatles goed. Mooi is dat, hè. Ze zat in een uitzending op de dag dat wij het programma openden met Get back van de Beatles. Ik zag haar al lachend achterom kijken naar het podium. Later vertelde ze dat ze álles van de Beatles heeft.’’

En Royston Drenthe zette jullie op Instagram...

,,Ja, dat hoorden we later van iemand die op Instagram zit. Royston had tijdens de uitzending waarin hij zat een filmpje van ons optreden naar zijn volgers gezet. Hij heeft natuurlijk bij Real Madrid gespeeld, met Christiano Ronaldo. Nou ja, het gaat helemaal nergens over, maar het is allemaal hartstikke leuk.’’

Internationale doorbraak?

,,Nee. Daar gaat het niet om. We zijn ontzettend blij met hoe het gaat met onze bekendheid als band. Daar hebben we tientallen jaren keihard voor gewerkt. Je wordt herkend op straat, we merken het op onze website. Heel leuk om mee te maken.’’