The Coast: Een pareltje aan de Noordzee

De laatste keer dat ik bij Monster op het strand was, moet ergens midden jaren 60 zijn geweest. Ik zie mezelf op roze geworden dia's zitten; klein bol ventje, brilletje op, prutsend aan iets wat waarschijnlijk als zandkasteel was bedoeld. Naast me tante Riet, die als een moederkloek over me waakte en ieder denkbaar gevaar met priemende blik door haar strenge zwarte sixties-bril op grote afstand hield. Zelfs de meeuwen vlogen een blokje om.



Zeldzame beelden, want ik ben nooit een strandmens geworden. In het buitenland, oké, maar in Nederland zul je me er niet vaak vinden. En nu weet ik dat je daardoor dingen mist. Beach House The Coast bijvoorbeeld.



We moeten in dit kader ook direct het begrip strandtent vergeten. Daar heeft The Coast niets van. Het is een parel aan zee: heerlijk classy. Trots in al zijn eenzaamheid staat het restaurant op het Monsterse strand een huwelijk aan te gaan met de zee, het zand, de meeuwen en de wind.



Ik heb puur mazzel dat er nog een tafeltje voor twee vrij is en bestel snel een plat watertje en een cola. We moeten nog het hele eind terugfietsen, vandaar geen alcohol. Wat me opvalt is dat het personeel er echt zin in heeft. Aardige gasten die de tijd nemen om je je welkom te laten voelen. En als ik tegen een van de dames begin over die dia en daarmee mijn leeftijd verklap, geniet ik van het quasi serieuze 'Goh, meneer, dat zou je écht niet zeggen!' Een beetje humor, daar wordt elk prima restaurant een top-tent van.