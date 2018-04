The Crave Festival brengt internationale namen, veteranen en jong talent samen

De volledige line-up voor de derde editie van The Crave Festival is bekend. Het elektronische muziekfestival, dat op 2 juni voor de tweede keer in het Zuiderpark plaatsvindt, biedt een podium aan internationale artiesten, maar ook aan Haagse DJ-veteranen en opkomend talent.

Niemand minder dan Beverly Hills 808303 (beter bekend onder zijn alias I-F), de oprichter van het iconische Intergalactic FM en Acid Planet, is een van deze veteranen. Net als DJ TLR. Voor opkomend Haags talent is ook veel ruimte. Zo staan de Haagse Deniro, twice upon a time, cosmox en Jeans op het programma. Op de mainstage staat internationaal geroemde Engelse DJ Blawan, bekend om zijn rauwe techno. Ook Amerikaanse DJ's Aurora Hall, Miss Lux, Matrixxman en de Duitse DJ SkeeMask hebben een plekje veroverd op het grootste podium.

Het festival breidt dit jaar uit met een openingsavond, twee afterparties en een sluitfeest aan het Scheveningse strand. Cultlegendes Unit Moebius en Rude66 openen het festival weekend met een live performance. Na het Zuiderpark, kunnen de feestgangers kiezen tussen een afterparty in Het Magazijn of de Pip. Afgesloten wordt met een all-nighter van Palms Trax in Whoosah Beachclub op zondag 3 juni.

Muziekgeschiedenis