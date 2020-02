The Dame en nachtburgemeesters in talkshow Spuigasten

Man die moeder bedreigde vrijgela­ten wegens ontbreken psychia­trisch rapport

15:46 De rechtbank in Den Haag heeft een verdachte in vrijheid gesteld, omdat er geen psychiatrisch rapport was opgesteld over de mate van toerekeningsvatbaarheid. Dat is nodig omdat rechters daarmee kunnen beoordelen of een misdrijf de verdachte al of niet kan worden toegerekend en of er eventueel behandeling mogelijk is.