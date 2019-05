The Hague Royals durft stap naar Dutch Basketball League dit jaar nog niet te nemen

Begin februari sprak The Hague Royals nog de intentie uit om per september onderdeel te zijn van de hoogste Nederlandse basketbalcompetitie, maar dat gaat er dus niet van komen. ,,Er ontstaat beweging en we gaan komend seizoen daarom al een businessclub inrichten. We moeten ons fundament echter nog versterken om met een goed gevoel de Dutch Basketball League in te stappen", legt Mart Waterval van The Hague Royals uit.



Om focus aan te brengen zal het bestuur van de Stichting Basketbal Den Haag zich gaan richten op de maatschappelijke kant van de plannen en zal de rest, waaronder Waterval, via de Stichting Businessclub The Hague Royals de eredivisieclub tot stand gaan brengen. ,,We moeten met iets meer tijd, de juiste timing en de volledige focus de zomermaanden gebruiken om ons organisatorische plan aan te scherpen. In het najaar gaan we vervolgens vol in gesprek om partners voor The Hague Royals te laten aansluiten bij onze businessclub."