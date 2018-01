'The Hague Security Delta in opspraak'

The Hague Security Delta (HSD), die mede werd opgericht door de gemeente Den Haag, de Haagse Hogeschool, TU Delft en diverse bedrijven, is opnieuw in opspraak gekomen.

Follow the money (FTM), een platform voor onderzoeksjournalistiek, concludeert dat het volstrekt onduidelijk is wat de dik gesubsidieerde ‘cybersecurity-makelaar’ nu eigenlijk oplevert.

De club, die miljoenen subsidie ontvangt van de gemeente, brengt bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen om te werken aan cybersecurity. Het Haagse college van b en w meldde vorig jaar trots dat uit een studie van Policy Research bleek dat er in een jaar tijd 400 nieuwe banen bijkwamen in de sectoren van de HSD. Deze groei van bijna 3 procent is meer dan het landelijk gemiddelde van 1,7 procent. 'Het college concludeert dat het veiligheidscluster sterk bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Den Haag', aldus b en w.

Volgens Follow the money wordt echter nergens hard gemaakt dat de HSD verantwoordelijk is voor deze groei. ‘Aangezien HSD steevast in subsidieaanvragen het eigen succes uitvergroot en zelfs andermans successen claimt, kan dergelijke grootspraak worden gezien als een succesvolle tactiek om (subsidie)geld aan te trekken’.

Tot een vergelijkbare conclusie kwam eerder al De Correspondent: ‘Uit ons onderzoek blijkt dat het vooral veel mooie praatjes heeft opgeleverd.’ De Haagse PvdA noemt de onthullingen schokkend en eist samen met de HSP onmiddellijke opheldering van de verantwoordelijk wethouder.

Quote Het doet onvoldoende recht aan het belang van het werk van The Hague Security Delta en het effect daarvan College van b en w Den Haag

Naar aanleiding van de eerdere kritische publicatie van De Correspondent vroeg de PvdA het college van burgemeester en wethouders vorig jaar ook al om opheldering. Het college gaf toen aan zich niet te herkennen in de strekking en de conclusies van het artikel. 'Het college concludeert dat het veiligheidscluster sterk bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Den Haag, dat HSD een succesvolle samenwerking van overheden, bedrijven en kennisinstellingen is, dat de subsidie van de gemeente door HSD verantwoord wordt besteed, en dat veiligheid voor vrede en recht onmisbaar is.'