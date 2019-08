The Leaf is een vegetarische paradijsvogel wars van carnivorisme, maar is zo'n vogel lekker?

The Leaf is een smalle zaak aan het Spui in Den Haag die zich richt op de vegetarische fusionkeuken. We zitten op zwarte skai-stoelen aan kleine tafels met uitzicht op een geschilderd bamboelandschap met consumerende pandaberen. Op tafel plasticbloemen in water, achterin de zaak kratten opgestapeld, aan de wand een poster met een zwoel kijkende brunette die samen met een witte kip de tekst respect Chicks propagandeert. Niet ongezellig, ook niet bijzonder sfeervol.