The Lion King stopt: ‘Het Circustheater staat weer op de kaart dankzij de musical’

Als je met musicalproducent Albert Verlinde een vorkje prikt in het Circustheater dan vliegen de grote getallen je al snel om de oren. Zeker als het over The Lion King gaat. Ruim 3,3 miljoen bezoekers gaven in Scheveningen hun goede geld uit aan deze oogstrelende voorstelling over ‘The Circle of Life’. Eerst dik 1,7 miljoen voor de eerste productie, van 2004 tot in 2006; daarna 1,6 miljoen bezoekers voor de show die op 30 oktober 2016 in het Circustheater in première ging.



,,Nooit eerder trok een musical in Nederland zoveel bezoekers’’, zegt Verlinde trots. ,,Nee’’, voegt hij daaraan toe nog voordat de vraag gesteld was, ,,ook Soldaat van Oranje niet.’’



Toch valt binnenkort het doek. Op 21 juli komen de vrachtwagens van Disney voorrijden om alle decorstukken en kostuums op te halen. En mogen acteurs elders op deze planeet de maskers opzetten van Simba, Scar en al die andere dieren uit de Afrikaanse jungle.



Het Circustheater kon deze impuls goed gebruiken. Het theater, in 1991 door Joop van den Ende voor het symbolische bedrag van één gulden van de gemeente Den Haag gekocht, kende na een lange bloeiperiode (met producties als The Phantom of the Opera en Miss Saigon) mindere tijden. Verlinde: ,,De loop was er hier een beetje uit.’’



