The Penthouse komt met 'combinatie van College Tour en Zomergasten'

Elwin Giel, de eigenaar van het restaurant en initiatiefnemer van de serie, liep al enige tijd met het idee rond. ,,Een soort combinatie van College Tour, Zomergasten en MTV Unplugged. Het leek me fantastisch om een bijzonder persoon samen met onze gasten beter te leren kennen in een intieme setting.’’ Daarom worden er ook maar 100 kaarten verkocht.



De avond begint op de veertigste verdieping van de Haagse Toren. Daar vertelt Dessing in een uur tijd haar ervaringen en toont ze bijhorende fragmenten met het publiek. Gasten mogen haar ook vragen stellen. Daarna gaat de avond twee verdiepingen hoger verder in het restaurant, waar een viergangendiner geserveerd wordt, dat geïnspireerd is op de favoriete happen van Dessing die zij over de hele wereld ontdekte. Tijdens het diner wordt de favoriete muziek van de BN’er gedraaid.