The Penthouse wint Zilveren Ooievaar

Ondernemers moesten gisteren vroeg hun bed uit voor de negende editie van het Ondernemersontbijt, onderdeel van het Ondersplein op – jawel - het Plein in Den Haag. In alle vroegte reikten wethouder Karsten Klein (economie) en Jaap Wielaart, directievoorzitter van Rabobank Regio Den Haag, de dertigste Zilveren Ooievaar uit.



Dé prijs voor uitzonderlijk ondernemerschap in Den Haag ging dit jaar naar skybar en restaurant The Penthouse in De Haagse Toren, vlak achter station Hollands Spoor. In het pand van 135 meter hoog zit het hoogste restaurant van Nederland, ook vind je er kantoren, appartementen en vergaderzalen. ,,Ondernemer Elwin Giel is iemand die laat zien dat je met lef en ambitie iets heel bijzonders neer kunt zetten”, legt Klein uit. ,,Hij blijft steeds innoveren.”



Apetrots neemt Giel de prijs – behalve een Zilveren Ooievaar een geldbedrag van 5.000 euro - in ontvangst. Vorig jaar werd de ondernemer al genomineerd, echter ging toen eVision er met de hoofdprijs vandoor. Giel: ,,Dit is een erkenning voor mijn werk, waarmee ik tien jaar geleden ben begonnen”, vertelt hij. ,,The Penthouse is het leukste dat ik ooit heb gedaan. Met de prijs hoop ik meer bekendheid te krijgen bij inwoners uit Den Haag. Internationale gasten, bedrijven en toeristen weten de locatie goed te vinden, maar verbazingwekkend genoeg weten veel Hagenaars helemaal niet dat je er kunt dineren met een prachtig uitzicht over de skyline. Dat komt nu hopelijk verandering in. Mijn droom is dat niemand een bezoek aan Den Haag kan hebben gebracht zónder in The Penthouse geweest te zijn.”