The River is tegenvaller op prachtige locatie

Restaurant Bernard is vorig jaar overgenomen door nieuwe lokale ondernemers en heet sindsdien The River. Een vernieuwd team staat er in dienst van een Frans georiënteerde keuken. We stappen er op een zondagavond binnen, als de warmte net een beetje wegzakt in het water van de Vliet.



Een paar tafels zijn bezet. Het charmante restaurant komt ongedwongen over en heeft vriendelijk personeel dat ons laat zitten waar we willen. Er zijn comfortabele okerkleurige bankjes, een grote wandspiegel, tafels met zwart marmerblad voorzien van verse rozen, champagnekoelers staan klaar en in het kreeftenaquarium wachten Canadese jongens en meiden op hun lot.



Gebleven is uiteraard dat riante terras aan het water met ruim 150 stoelen, waar je met de boot kunt aanmeren. Het was blijkbaar druk vandaag, gezien de berg papieren handdoekjes in het toilet. Slordig, net als ons tafeltje dat niet schoon is en een vies waterglas. De innemende ober excuseert zich. ,,Ik heb al wat gepoetst op de tafels, maar die kringen zitten in het marmer", pareert hij in de herkansing én met een schoon glas.



The River doet wel moeilijk over water trouwens. Dat laten ze alleen betaald stromen (5,75 euro per fles) en dat vinden wij als beroepseters onzin. We besteden immers genoeg en denken graag aan het milieu.