The Waterboys, De Dijk, Edwin Evers Band en Ilse DeLange op Zuiderpark Live

Vanaf deze dag kunnen jonge fans naar de eerste Peppa Pig-binnen­speel­tuin van Nederland

Het lange wachten voor jonge Peppa-Pig fans is bijna voorbij: op donderdag 10 februari opent de Peppa Pig World of Play binnenspeeltuin in de Westfield Mall of the Netherlands. Leidschendam is daarmee de eerste Europese stad met een speeltuin van het wereldberoemde tekenfiguur.

31 januari