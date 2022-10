Thea trok haar mooiste jurk en haar stoute schoenen aan en kreeg zo baan in modewinkel

met video Woningen in Den Haag enige tijd ontruimd in verband met aanhouding gevaarlijk persoon

Het arrestatieteam van de politie is maandagmiddag een woning binnengevallen aan de Zuidwal in Den Haag. Een verwarde bewoner werd aangehouden omdat hij mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen was. Even werd gevreesd voor een explosieve situatie.

16:29