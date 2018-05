Theater De Nieuwe Regentes viert vijfjarig jubileum

Theater De Nieuwe Regentes viert dit weekend het vijfjarig jubileum. Artistiek leider Laudie Vrancken kijkt terug en blikt voorruit. ,,Over twee jaar bestaat de voormalige zwem- en badinrichting 100 jaar. Ook dát gaan we vieren.”

Niemand begreep er een snars van. De gemeentesubsidie werd gestopt en voormalig theater De Regentes maakte ruim vijf jaar geleden een vrije val. Dankzij een buurtinitiatief en de inzet van meer dan honderd vrijwilligers was op 29 mei 2013 de start van De Nieuwe Regentes echter een feit.

Met meer dan 35.000 bezoekers per jaar en bijna 150 vrienden, zogenoemde Badgasten, heeft het theater gaandeweg een vaste plek veroverd als cultuuranker in Segbroek en bij menig blues- en tangoliefhebber.

Maar ook met uitverkochte voorstellingen van bandoneonist Carel Kraayenhof, Huub van der Lubbe en rasperformer Sven Ratzke én door de vele (dans)scholen, die het theater afhuren voor bijvoorbeeld hun eindpresentatie of de slotmusical.



Artistiek leider Laudie Vrancken is bijna 24/7 in touw voor het theater. Tijdens de meivakantie kon ze op even adem komen. Het theater was gesloten voor groot onderhoud. ,,In dit bijna honderdjarige art-decopand is altijd wel iets versleten, kapot, lek, verstopt, gebroken of hoognodig aan vervanging toe”, verklaart Vrancken. ,,Gelukkig pleegt de gemeente dit jaar veel onderhoud aan het gebouw.”

In de tearoom van het theater heerst een gezellige bedrijvigheid. Passanten zijn er neergestreken voor thee en een tosti. Meiden in felgekleurde zomerjurkjes hebben een meeting en bloggers verschuilen zich achter hun laptop. De artistiek leider wordt voortdurend aan haar jasje getrokken. ,,Ik ben weer terug!”

Gefeliciteerd met jullie lustrum. Het is gelukt om met minimale middelen het theater nieuw leven in te blazen. Hoe doe je dat?

,,Gewoon blijven ademhalen en hard doorwerken. Niet te strak aan een vooraf opgesteld plan vasthouden, maar open staan, kansen creëren en uitproberen. Bijvoorbeeld vragen of artiesten hier hun try-out willen doen. Voor ons betekent dat minder kosten, de artiest kan proefdraaien. Carel Kraayenhof beviel dat zó goed, dat hij volgend jaar zijn nieuwe programma bij ons start. Ik hecht bovendien sterk aan het creëren van een prettige informele werksfeer. Voor artiesten, bezoekers en voor ons grote team. Hiermee weten we hen te boeien, te binden en te behouden.’’

Er zijn culturele hoogtepunten geweest afgelopen vijf jaar, zoals de serie Zand & Veen, waarin amateurs, professionals en publiek uit de buurt samenkomen, de Ukkieconcerten, Het Beste uit de Buurt en Klassiek in ’t Ketelhuis. Wat is je het meest bijgebleven?

,,Het festival rond de grootste Arabische zangeres ooit: Oum Kalthoum. In aanwezigheid van vier Arabische ambassadeurs, als ook de Egyptische visboer en de Tunesische kapster uit de Weimarstaat. Ze gingen allemaal uit hun dak, samen met nietsvermoedende wereldmuziekbezoekers uit de buurt. Het was een dag na de aanslag in Parijs in 2015 en dat voelde iedereen heel intens.’’

Waar kunnen we ons de komende tijd op verheugen?

,,Dit weekend vieren we onze verjaardag met highlights van afgelopen seizoen, een speurtocht, bad- en strandmodeshow en een poolparty. Speciaal voor Feest aan Zee gaan we een paar programma’s naar zee brengen. Daarvoor zijn we gestart met een nieuwe muzikale community-art voorstelling. We kunnen nog wel wat strandgangers gebruiken, dus meld je aan.’’

Hoe zie je DNR over nog eens vijf jaar?

,,Dan hebben we een fantastisch eeuwfeest in 2020 gevierd. Weten we in Segbroek een prima afspiegeling van de samenleving te bereiken met onze programmering. Zitten we gezond verankerd in het nieuwe kunstenplan, hebben we voor en achter de schermen alles op orde - en een nieuwe tribune bij elkaar ‘gecrowdfund’ - en gaan we op naar het volgende jubileum.’’